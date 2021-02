Battlefront 2 actrice hint naar game in Mandalorian tijd?!

Actrice Janina Gavankar, die in Star Wars: Battlefront II de rol van Iden Versio op haar nam, lijkt een hint te geven naar wat EA mogelijk voor ons in petto heeft.

Een fan vroeg zich namelijk af waar Iden was ten tijden van the Mandalorian en daarop gaf de actrice de volgende reactie.

Ze tagt de schrijvers van Battlefront 2 met de vraag of ze het hem willen laten weten. Hier blijft het overigens niet bij, want zowel de actrice als TJ Ramini, de acteur die Del Meeko in Battlefront II speelde, plaatsten onlangs een foto van hun motion capture suit.

Het zou dus zo maar kunnen dat er een spin-off van Battlefront onderweg is. Immers zijn er nog genoeg verhalen uit een ‘galaxy far, far away’ te vertellen. Houd echter vooralsnog rekening met alles. Immers zijn er al een aantal Star Wars-games bij EA op de plank beland. Zodra we hier meer over horen, laten we je het uiteraard weten!