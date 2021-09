Battlefield Mobile gameplay gelekt

Battlefield Mobile is nog lang niet uit, maar de eerste Alpha gameplay-beelden zijn gelekt.

Redditor TooFlu2 plaatste namelijk vier links naar gameplay-materiaal van de game. Onlangs kregen we al een idee hoe de game eruit zou zien, aangezien de eerste screenshots werden vrijgegeven.

Qua gameplay lijkt het erg op concurrent Call of Duty Mobile, maar zien we dat in een Battlefield-jasje. Zo zien we de map Grand Bazaar, maar ook wapens en voertuigen uit Battlefield 3.

Check deze link om de vier verschillende video’s te kunnen bekijken. Battlefield Mobile wordt volgend jaar verwacht en later dit jaar komt er een beta aan. Kijken jullie al uit naar deze game? Laat het ons weten in de reacties!