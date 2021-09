Battlefield Mobile details onthuld; eerste test komt dit najaar

EA wil van Battlefield een groter IP maken dan het al is. Dit wil men onder andere gaan doen met Battlefield 2042, maar ook een free-to-play mobile game.

De game is nu officieel in de Google Play Store verschenen en EA maakt hier gebruik van door wat details voor de komende mobiele versie van Battlefield te delen.

Battlefield Mobile is een free-to-play game die gebruik maakt van diverse elementen uit de reeks die voor de pc en consoles verscheen. De eerste test van de game zullen dit najaar in eerste instantie alleen speelbaar zijn in Indonesiƫ en de Filipijnen.

EA laat weten dat spelers voor echte valuta skins en de Battle Pass kunnen aanschaffen. De test bevat overigens alleen de Conquest modus in de Grand Bazaar map uit Battlefield 3.

De game bevat vier verschillende classes: Recon, Medic, Assault en Support, maar geeft ook de mogelijkheid om je personage geheel naar eigen smaak te customizen. Hierin gaat men niet zo ver als de specialist uit Battlefield 2042, maar hebben de soldaten wel hun eigen “motieven”.

Natuurlijk belooft EA ook voortgangssystemen waarmee je wapenupgrades en verschillende skins kunt verdienen. Je kunt klassieke en nieuwe maps verwachten in Battlefield Mobile. Helaas is er momenteel geen mogelijkheid je alvast te laten registreren voor de game. Je zult moeten wachten tot pre-registratie beschikbaar komt in jouw regio.

De game werd eerder dit jaar officieel onthuld. Het is in ontwikkeling bij Industrial Toys, met input van DICE. Battlefield Mobile maakt opnames voor een publieke release ergens volgend jaar.