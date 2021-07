Battlefield-achtige shooter World War 3 krijgt veelbelovende update

World War 3 van Farm 51 leek eigenlijk op sterven na dood, maar de ontwikkelaar hebben een veel belovende update onthuld.

Toen World War 3 door de Chernobylite ontwikkelaar de game voor het eerst onthulde, konden voornamelijk Battlefield-fans niet wachten om met de game aan de slag te gaan. De game bevat ook veel gelijkenissen met de shooter van DICE en door de absentie van een moderne shooter leek de game een flinke hit te kunnen worden.

Helaas werd de early access van de game geplaagd door vele bugs en problemen, waaronder behoorlijke fouten in de gameplay en de map design. Na een serie van updates, die de game flink verbeterde, besloot Farm 51 achter de schermen aan een complete redesign te werken.

De studio heeft bijna een jaar gezwegen, tot vandaag. In een nieuwe update demonstreerde de ontwikkelaar van alles wat er in de maak was, waarbij hij alle belangrijke knelpunten voor spelers behandelde en onthulde hoe de bijgewerkte game zal reageren op jarenlange feedback. De upgrades zijn te veel om te tellen, waardoor het lijkt op een geheel nieuwe game.

De video laat zelfs nieuwe, onverwachte toevoegingen zien, zoals het Backpack-menu, waarmee spelers hun wapenaccessoires onderweg kunnen wisselen, net zoals het Plus-menu van Battlefield 2042 (en daarvoor Crysis).

Helaas vermeldt de nieuwe update niet wanneer spelers de nieuwe Wereldoorlog 3 in handen kunnen krijgen. Gezien de beslissing om over te schakelen van betaald naar free-to-play, blijven er ook een aantal vragen over het genereren van inkomsten, hoewel het het lijkt erop dat de antwoorden zullen moeten wachten.