Battlefield 6 wordt pas in juni onthuld

Ondanks dat er her en der gespeculeerd wordt dat Battlefield 6 mogelijk deze week wordt onthuld, lijkt DICE een hele andere gedachte in ‘binnenkort’ te hebben.

De verwachting voor de nieuwe Battlefield lijkt erg hoog te liggen. Wellicht dat ze op zoek zijn naar iets anders, aangezien de concurrentie de hackers in Warzone niet onder controle lijkt te krijgen?! Hoe dan ook geeft de ontwikkelaar in een Tweet te kennen dat de game in juni wordt onthuld.

Words that rhyme with Soon: June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

Kijken jullie uit naar de volgende Battlefield? Laat het ons vooral weten in de reacties!