Battlefield 6 wordt mogelijk in mei onthuld

Volgens een ingewijde van de industrie bestaat de kans dat Battlefield 6 in mei onthuld wordt door Electronic Arts.

Het is recentelijk bekend gemaakt dat Criterion gestopt is met werken aan een nieuwe Need for Speed game om EA DICE te helpen met de ontwikkeling van Battlefield 6. Het lijkt er nu op dat we vrij snel meer te horen en zien zullen krijgen over de geanticipeerde FPS.

Volgens Jeff Grubb die vaak wordt gezien als een betrouwbare bron voor ontwikkelaar informatie is Electronic Arts van plan de game in mei te onthullen. Dit liet hij weten in een recente livestream van GameBeat.

Toen door een nieuwsgierige kijker gevraagd werd wanneer Battlefield 6 uitkomt reageerde Grubb kort met: “mei”.

“Het ligt nog een beetje open, ze hebben nog niks publiekelijks aangekondigd. Maar wat ik tot nu toe begrijp is dat ze mikken op mei.”

Aldus Jeff Grub.

Men zal dit met een korreltje zout moeten nemen, want EA heeft nog geen enkel officieel woord hierover gerept. Ook al heeft Grubb in het verleden vaak een goede inschatting gemaakt, het is nog steeds geen garantie. Grub heeft bovendien recentelijk uitspraken gedaan over Elden Ring en Starfield, waarvan beide nog moet blijken of ze correct zijn.

Dit gerucht komt op de hielen van het bericht van EA dat de ontwikkeling van de game ‘vóór op schema loopt’. Bovendien is EA Los Angeles gevraagd om bij te springen om te helpen met het project.

Kijken jullie uit naar de mogelijke onthulling van Battlefield 6 in mei? Laat hieronder een reactie achter!