‘Battlefield 6 lijkt op het derde deel en wordt een cross-gen titel’

Battlefield 6 staat voor later dit jaar gepland en alhoewel er nog niks over de game gemeld is, wordt er op het internet volop gespeculeerd over de setting en voor welke platforms de shooter verschijnt.

Volgens ‘insider’ Tom Henderson zal de nieuwste shooter van DICE gewoon Battlefield gaan heten en ‘hevig ge├»nspireerd’ op Battlefield 3. Helaas voor de Bad Company liefhebbers zit er dus voorlopig geen derde deel van deze reeks aan te komen. ‘

Opmerkelijk detail is dat Henderson claimt dat de game ook naar de last-gen consoles zal komen. EA liet vorig jaar juist weten dat ze de game expres in 2021 uit zouden brengen om van ‘de kracht’ van de destijds next-gen consoles gebruik te kunnen maken. Het deed eigenlijk vermoeden dat DICE de eigenaren van de PlayStation 4 en Xbox One de rug toe zou keren, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.

Een ander team of studio zou namelijk aan de PlayStation 4 en Xbox One-versies van Battlefield 6 werken en het team in Stockholm (het hoofdteam van DICE) zou zich bekommeren over de PlayStation 5, Xbox Series, en pc-versies.

Battlefield 2021 komt ook naar de PlayStation 4 en Xbox One

De team wil het namelijk mogelijk maken om multiplayer games van tot 128 man te realiseren. Dit zou overigens alleen op de next-gen consoles en pc haalbaar zijn en zullen eigenaren van een vorige generatie consoles alleen tot maximaal 64 spelers in een multiplayer game ondersteunen. Mocht je een next-gen console of pc hebben en 128 man te veel vinden, zullen er ook andere modi zijn waarin minder spelers aanwezig zijn.

Battle Royale?!

Uiteraard doet DICE nog een poging om het Battle Royale genre naar Battlefield te brengen en volgens Henderson werken EA en de Zweedse studio hard om dit ook voor Battlefield 6 te realiseren. Alhoewel dit alles erg mooi klinkt, zegt Henderson wel dat dit nog niet definitief vastligt. Dus neem het geheel vooralsnog met een korrel zout. Wat hopen jullie dat de volgende Battlefield gaat doen qua setting en gameplay? Laat het ons weten in de reacties!