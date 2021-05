‘Battlefield 6 krijgt dag en nachtcyclus en dynamisch weer’

Het lijkt wel dat hoe langer EA wacht met het onthullen van ‘Battlefield 6’, hoe meer er over de game wordt gelekt.

Dat we niet heel lang meer op de onthulling van de game hoeven te wachten, heeft EA eerder al laten doorschemeren. Ook het onlangs lekken van screenshots lijkt een hint te zijn dat de onthulling geen maanden meer op zich laat wachten. Echter zullen we vooralsnog even geduld moeten hebben, maar gelukkig zijn er nog de bekende ‘leakers’ die met mogelijk leuke details op de proppen komen.

Zo claimt de bekendste ‘leaker’ (als het om Battlefield gaat) Tom Henderson dat het nieuwste deel een dag- en nachtcyclus zal krijgen, de destructie naar een nieuw niveau is gebracht en dat er ook dynamisch weer zal zijn.

Het zou wel een ultieme chaos opleveren voor de doorgewinterde Battlefield-fan. Stel je voor een map in het donker tijdens een storm met tanks en helikopters?!