Battlefield 6 enquête lijkt Battle Pass en free-to-play modus te bevestigen

Een aantal veel gespeculeerde features voor Battlefield 6 lijken in een enquête van EA te worden bevestigd.

Een aantal influencers, waaronder bekende Battlefield ‘leaker’ Tom Henderson, heeft EA een enquête gestuurd voor het nieuwe deel uit de Battlefield-serie.

De enquête, die overigens nergens online te vinden is, vraagt aan de spelers om enkele features. Zo wordt er gevraagd naar een free-to-play modus, een Battle Pass, maps die geüpdatet worden na launch en zelfs naar Modern Warfare-achtige blauwdrukken voor wapens.

De enquête vraagt overigens naar de interesse bij de gegadigden en bevestigt de komst van deze features niet. Echter worden deze vaak wel gebruikt voor features waar aan gewerkt is/ wordt. Immers staat de nieuwe Battlefield voor dit najaar gepland en is het niet waarschijnlijk dat EA nog heel veel grote veranderingen door gaat voeren.

Hoewel deze enquêtes vaak gebruikt worden om te vragen welke features gebruikt moeten worden, kunnen deze ook handig zijn voor de marketing van de game. Naar verluid wordt Battlefield 6 later deze lente onthuld en lijkt EA de juiste invalshoek te zoeken om de nieuwe shooter van DICE te promoten.

Although this does not confirm anything for the next Battlefield title, EA's recent player survey asked players about:

– Battle Pass

– Platoon / Clan System

– A F2P element

– Evolving maps

– Weapon blueprints

These questions were directly tied to the Battlefield franchise.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 26, 2021