Battlefield 5, Stranded Deep en Wreckfest zijn PlayStation Plus games van mei

Sony heeft laten weten welke games volgende maand ‘gratis’ verkrijgbaar zijn voor Plus-abonnees.

De PS Plus games voor mei zijn Battlefield 5, Stranded Deep en Wreckfest: Drive Hard, Die Last. Laatstgenoemde is de PlayStation 5-game van de maand en de andere twee zijn voor de PlayStation 4. Uiteraard zijn deze games ook te spelen op de PlayStation 5, via diens backwards compatibility feature.

Je hebt nog tot aanstaande dinsdag om de games van april binnen te halen. Dat zijn Oddworld: Soulstorm, Days Gone, en Zombie Army 4: Dead War. Vergeet ook niet om voor 14 mei Horizon: Zero Dawn te scoren. Deze game is overigens voor iedereen gratis op te pikken.