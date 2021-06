Battlefield 2044 Specialsts zijn Siege-achtige personages met unieke vaardigheden

Battlefield 2044 geeft classes nog meer diepte. Spelers kunnen nu kiezen uit verschillende Specialists, die elk hun eigen vaardigheden hebben.

Battlefield 2042 gaat een aantal typische Battlefield features flink vernieuwen. Alhoewel deze niet echt getoond werden tijdens de onthulling, waren er diverse inter(nationale) media die onlangs naar een preview-event mochten en daar komt veel interessante informatie naar boven.

Zo is class-based combat een van de belangrijkste features van de fundering van Battlefield geweest en in 2042 zullen deze flink vernieuwd worden door de toevoeging van Specialist. Classes hebben nu categoriƫn die focussen op een speciale rol, maar deze rol kan gevarieerd worden door de Specialist.

Deze feature lijkt veel weg te hebben van games als Rainbow Six Siege en Black Ops 3. Elke Specialist behoort tot een van de vier classes: Recon, Assault, Support of Engineer. Dit zijn overigens No-Mats, beter bekend als mensen die niet meer strijden voor een bepaalde vlag, maar voor hun eigen toekomst. Deze kunnen dus zowel voor de VS of Rusland vechten en zijn allen unieke personages met hun eigen verhalen, maar ook vaardigheden en een gadget.

Van de tien specialisten die bij de lancering beschikbaar zullen zijn, liet DICE er vier zien tijdens het event. Webster Mackay uit de Assault-klasse, Maria Falck uit de Support, Pyotr “Boris” Guskovsky uit de Engineer en Recon Specialist Wikus “Casper” Van Daele.

Hun unieke gadgets en eigenschappen helpen elk van hen uit te blinken in hun classe. Met Maria’s S21 Syrette-pistool kan ze bijvoorbeeld teamgenoten op afstand reviven en genezen, terwijl Webster’s grijphaakgeweer hem in staat stelt snel uitkijkpunten te bereiken en hoge gebouwen te beklimmen.

In Battlefield 2042 zijn wapentypen niet langer gekoppeld aan een bepaalde klasse. Alle klassen en specialisten kunnen elke combinatie van wapens en hulpstukken gebruiken, en met het innovatieve Plus-menu van de game kunnen hun speelstijlen zelfs in een oogwenk worden gewijzigd.

Na de lancering kun je in de loop van het eerste jaar vier nieuwe specialisten verwachten. Meer over de resterende specialisten zal dichter bij de lancering van de game worden gedeeld. Er zijn nog een paar details waar DICE het niet over heeft, zoals of klassen algemene gadgets zullen hebben voor alle specialisten. Maar, net als de overige specialisten, zal te zijner tijd meer over klassen worden onthuld.