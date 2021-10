Battlefield 2042’s Hazard Zone wordt aanstaande donderdag onthuld

DICE heeft nog een verrassing voor de Battlefield fans, namelijk Hazard Zone. Aanstaande donderdag zullen ze verklappen wat er ze onder ‘de grote hoed’ hebben verstopt.

Het spektakel zal op donderdag 14 oktober om 17:00 live te volgen zijn op het YouTube kanaal van Battlefield. Ja, dat klopt dat is inderdaad precies op hetzelfde moment als de Zombies onthulling van Call of Duty Vanguard.

Echter lijkt het erop dat Hazard Zone niks met zombies zal doen. Volgens dataminers heeft de modus veel weg van Escape from Tarkov. Spelers zullen samen moeten werken om diverse missies te voltooien en zien te overleven. Ze zullen het tegen zowel AI als andere spelers opnemen en als een speler doodgaat, verliest hij al zijn spulen. Ook zullen er AI bazen zijn die extra loot geven wanneer ze zijn uitgeschakeld.

Hoe dan ook is dit nog niet zeker of het daadwerkelijk om Hazard Zone gaat. Soms belanden andere idee├źn ook in de broncode, maar komen die niet in de uiteindelijke game te zitten. We zullen het donderdag in ieder geval gaan zien!