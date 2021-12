Battlefield 2042 Update 3.1 brengt audio-verbeteringen, fixes voor bullet hit-registratie, fixes voor bugs en meer

Battlefield 2042 Update 3.1 zal morgen op 9 december live gaan. In een nieuwe blogpost licht het team van ontwikkelaars verschillende updates uit, naast de veranderingen op het gebied van balans en quality of life-verbeteringen.

Hier is een korte samenvatting te vinden van wat spelers kunnen verwachten:

• Verbeteringen op het gebied van bullet hit-registratie

• Veranderingen in balans van de spreiding van kogels en recoil

• Verdere veranderingen in de balans van 30mm, 40mm en 57mm-kanonnen van grondvoertuigen om hun effectiviteit tegen infanterie te verminderen.

• Een fix voor een bug die een speler onzichtbaar maakt voor tegenstanders

• Fixes voor verschillende bugs met betrekking tot granaten en launchers

• Verbeteringen in de menu-flow van Xbox-spelers om eenvoudiger Cross-Play uit te schakelen als zij dat willen

• Verschillende verbeteringen op het gebied van audio om de algemene kwaliteit te verbeteren, gefocust op helderheid, afstand en het gevoel van richting.

Check de link bovenaan voor alle details rondom update 3.1 voor Battlefield 2042.