DICE komt dit najaar met Battlefield 2042 en kreeg van Microsoft nog meer tijd om over de game te praten tijdens hun show.

Alhoewel de ontwikkelaar geen nieuwe gameplay-beelden toonde, heeft men wel wat nieuwe informatie over de game vrijgegeven. Zo gaat men nog iets dieper in op de verschillende modi in All-Out-Warfare en de customization van wapens en de diverse Specialist.

Battlefield 2042 verschijnt op 22 oktober voor de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.