Battlefield 2042 Portal aangekondigd

De derde modus voor Battlefield 2042 heet Portal en daarin komt het beste van alle Battlefield-games naar boven.

In Battlefield 2042 kunnen spelers hun eigen oorlog maken en zelfs de regels bepalen. Zo zien we in de trailer hoe het ene team alleen maar AED’s kan gebruiken en het andere team alleen maar messen. Ook qua wapens en voertuigen kunnen fans helemaal los, want we zagen vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook de moderne jets. Kortom fans kunnen helemaal los in de gloednieuwe maps, maar ook uit verschillende maps uit de vorige Battlefield-games.