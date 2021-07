Battlefield 2042 open bèta komt in september

DICE heeft laten weten in welke maand we voor het eerst met de open bèta van Battlefield 2042 aan de slag kunnen.

Eerder vanavond kondigde Ripple Effect Studios de modus Portal al aan. Daarin kunnen spelers hun eigen regels instellen en daarbij de wapens, voertuigen en gadgets uit meerdere Battlefield-games gebruiken. Nu heeft DICE ook wat meer informatie gegeven over de bèta, waarvan we tot vandaag alleen wisten dat deze “voor de launch” zou verschijnen.

Tijdens EA Play Live liet de ontwikkelaar weten dat het voorproefje in september zal plaatsvinden. Helaas weten we nog niet precies op welke data dit zal gebeuren, maar het is in ieder geval goed nieuws. Spelers die de game gepre-orderd hebben, krijgen gratis toegang tot de game, voordat deze voor iedereen speelbaar wordt.

Alhoewel de data nog niet bekend zijn, gokken we dat de gesloten beta ergens doordeweeks plaats zal vinden en dat de rest in het weekend ermee aan de slag kan.

Voor de bèta zal er ook nog een gesloten technische test zijn deze zomer. Ook daarvan is nog geen data bekend, maar wel weten we dat deze alleen op uitnodiging van DICE is. Daarnaast werd ook bekend dat daarin de cross-play functie getest wordt.