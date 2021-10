Gamers die aan de slag willen met Battlefield 2042 kunnen vanaf vandaag de beta van de game alvast binnenhalen, zodat ze vrijdag meteen aan de slag kunnen.

Degenen die willen deelnemen aan de open bèta van Battlefield 2042, kunnen enkele probleempjes tegemoedkomen wanneer ze proberen deze vooraf te laden op de EA Desktop-app, PlayStation of Xbox.

Eerder was er een probleem met de pre-load op Origin, maar dit is verholpen door DICE. Blijkbaar konden spelers de open bèta niet in hun bibliotheek zien nadat ze op ‘Probeer het nu’ hadden geklikt. Nogmaals, dit is opgelost, maar er zijn een aantal dingen waar u rekening mee moet houden voordat u het op PlayStation- of Xbox-systemen downloadt.

Sommige gebruikers melden dat op PlayStation de open bèta niet wordt weergegeven in hun regio in de PlayStation Store. DICE zei in dit geval gewoon rustig te wachten tot het uiteindelijk zal verschijnen.

Op Xbox-systemen worden in de winkel twee open bèta’s getoond. Dit komt omdat gebruikers zowel de Gen 4 (Xbox One) als Gen 5 (Xbox Series X/S) zien. De installatie van Gen 4 wordt weergegeven als ongeveer 9 GB en de installatie van Gen 5 wordt weergegeven als ongeveer 17 GB. Je moet er alleen voor zorgen dat je de juiste versie voor je Xbox downloadt.

Het probleem met de EA Desktop-app is dat deze laat zien dat de open bèta niet beschikbaar is om te downloaden. DICE onderzoekt dit, maar in de tussentijd kun je het downloaden op Origin of Steam, zodat je de bestanden klaar hebt voor gebruik.

Tot nu toe heeft het team het kunnen repareren waar degenen met een EA Play-abonnement nu de mogelijkheid hebben om de beta vooraf te laden. Het team blijft ernaar streven dat alle spelers die de EA Desktop-app gebruiken, gebruik kunnen maken van de pre-load.

De bèta van Battlefield 2042 begint morgen, 6 oktober, voor degenen die de game hebben gepre-orderd. Het begint op vrijdag 8 oktober voor alle anderen op alle platforms. De bèta eindigt op 9 oktober.

Deze bevat Conquest op de map Orbital en je krijgt toegang tot vier van de specialisten van de game: Boris, Casper, Falck en Mackay.

Als je van plan bent deel te nemen aan de pc-versie van de bèta, of gewoon de game in het algemeen te spelen bij de release, kun je hier de specificaties bekijken.

Battlefield 2042 verschijnt op 19 november.