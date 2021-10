Battlefield 2042 ondersteunt bij launch geen muis en toetsenbord ondersteuning op consoles

Veel shooters ondersteunen tegenwoordig ook muis en toetsenbord ondersteuning voor consoles. Echter heeft DICE besloten om dit niet bij Battlefield 2042 te doen, althans bij de lancering.

Deze ondersteuning wordt door veel gamers gevraagd, mede door de cross-play ondersteuning die deze games aanbieden. Op deze manier denken ze de strijd met de PC-spelers iets beter aan te kunnen. Alhoewel DICE laat weten dat dit niet bij de lancering inbegrepen is, lijkt men in een reactie op een vraag erna wel te hinten dat dit later alsnog aan de game wordt toegevoegd.

“We hebben jullie vragen gehoord over muis- en toetsenbordondersteuning voor consoles. We kunnen bevestigen dat we dit niet op consoles zullen ondersteunen bij de lancering van Battlefield 2042, maar we onderzoeken nog steeds de verschillende opties om dit beschikbaar te maken en hoe dit van invloed kan zijn op cross-play. Mocht daar ooit verandering in komen, dan hoor je dat eerst van ons.”

Wat vinden jullie van deze keuze? Of spelen jullie sowieso nooit met muis en toetsenbord op jullie console(s)?