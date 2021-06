Battlefield 2042 laat spelers ‘on-the-fly’ hun wapens aanpassen

Battlefield 2042 spelers hoeven niet door menu’s te gaan om hun wapens aan te passen. Ze kunnen dit zelfs doen terwijl ze in een match zitten.

Het systeem genaamd Plus System lijkt veel op dat van Crysis, waarin spelers tijdens het spelen hun wapens kunnen aanpassen. Dit was ook het meest herkenbare systeem van deze serie. Het menu voor dit systeem bevindt zich aan de rechterkant van het scherm en zal volgens DICE ook een van de belangrijkste dingen zijn waar spelers rekening mee zullen houden.

Net als in Crytek’s shooter kunnen Battlefield 2042 spelers in het veld hun wapens aanpassen. Door het Plus Menu (vernoemd naar diens vorm) te gebruiken kunnen attachments als scopes, (under)barrel en ammunitie worden aangepast.

Dit betekent dus dat je middels een paar kliks je wapen kunt veranderen van een medium tot langeafstandswapen naar een closed combat wapen. Dit gaat er dus voor zorgen dat je gewoon je tactiek aan kunt passen, tussen de gevechten door!

Volgens DICE is het ook hun intentie dat spelers gewoon even dekking kunnen zoeken en hun wapen aan kunnen passen voor het momentum en niet eerst dood hoeven te gaan, om vervolgens in een menu pas hun wapens anders in te delen.

Het wordt nog wel interessant om te zien hoe dit in actie te werk gaat. Helemaal met het idee dat je straks 64 tegenstanders in een match tegen het lijf kunt lopen, maar de potentie is in ieder geval wel erg groot! Hopelijk is er dan ook een manier om alvast wat combinaties alvast vast te laten leggen, waardoor wapens nog sneller aangepast kunnen worden.

Battlefield 2042 verschijnt op 22 oktober voor de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.