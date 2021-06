Battlefield 2042 laat singleplayer vallen voor ‘evoluerend multiplayer verhaal’

Een van de opvallende punten van Battlefield 2042 is het feit dat het de eerste Battlefield-game sinds de eerste Bad Company is die geen singleplayer modus bevat.

Voor de onthulling van vanmiddag mochten enkele (inter)nationale media naar een event van EA komen om de game in actie te zien. Tijdens dat event werd meteen duidelijk gemaakt dat Battlefield 2042 geen multiplayer bevat, maar in plaats daarvan gaat het verhaal in de verschillende multiplayer-modi doordringen.

De multiplayer zal een Battle Pass met in-game seizoenen krijgen, waarin tussendoor het verhaal van de game wordt verteld. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, heeft de ontwikkelaar op dit moment nog achterwege gelaten.

Sinds de eerste Bad Company heeft DICE in elke Battlefield een singleplayer gehad, maar heeft deze ook langzaamaan qua aanpak verandert. Zo was het in eerste instantie een traditionele singleplayer waarin je het verhaal van een personage en zijn crew volgde, maar later kwamen er ook singleplayers waarin je verhalen van meerdere soldaten ervaarde.

Ondanks dat de singleplayer achterwege gelaten wordt, zal Battlefield 2042 niet bepaald als een kleine game aanvoelen. Volgens DICE zijn er namelijk drie verschillende multiplayer ervaringen te spelen en genoeg content om van te genieten.

Battlefield 2042 verschijnt op 22 oktober voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.