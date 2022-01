Via Twitter heeft DICE aangegeven wat update 3.2 en update 3.3 inhoudt. Zo krijgt Battlefield 2042 onder andere een nieuw scorebord.

DICE geeft regelmatig updates door op Twitter voor Battlefield 2042. Update 3.2 is gisteren ingegaan en richt zich vooral op kleine aanpassingen en verbeteringen rondom de stabiliteit van de game. Daarnaast staat update 3.3 gepland voor februari met grotere veranderingen.

DICE heeft aangegeven dat zij het scorebord gaan aanpassen in update 3.3 waarmee je meer inzicht krijgt. Het nieuwe scorebord geeft meer informatie over best scorende spelers, informatie over je squad en een overzicht van de pot die je speelt.

Met audio-verbeteringen, fixes voor bullethit-registratie en nog andere aanpassingen in update 3.1, gaat DICE nu dus verder met aanpassingen en verbeteringen van Battlefield 2042. Mede doordat Battlefield niet heel hoog scoorde op vernieuwing liggen er nog genoeg kansen voor het verrichten van aanpassingen.

Battlefield 2042

Battlefield 2042 speelt zich af in het jaar 2042 waardoor je krijgt te maken met een toekomstige setting. Het verhaal gaat over een chaotische wereld dat door de klimaatcrisis en oorlogen uit elkaar is gevallen. Het spel is uitgekomen op 19 november 2021 en maakt het mogelijk om in totaal met 128 spelers oorlog te voeren in verschillende maps. De maps spelen zich af in onder andere Egypte, Frans-Guyana, Antarctica en Oost-Azië. Indien je nog niet op de hoogte bent van alle gameplay, de algehele presentatie en de vernieuwingen, lees dan hier onze uitgebreide review.