Battlefield 2042 krijgt cross-play en cross-progressie

Naarmate de oktober-release van Battlefield 2042 langzaam dichterbij komt, leren we ook steeds meer over het spel. Zo heeft uitgever EA vandaag onthult dat de shooter cross-play en cross-progressie krijgt.

Cross-play houdt in dat spelers over de diverse platformen met elkaar kunnen spelen. Hier zit echter wel een belangrijke voetnoot bij. Spelers op de PS5, Xbox Series X/S en PC kunnen namelijk tegen elkaar spelen in een poule. Spelers op de PS4, Xbox One en PC krijgen een aparte poule. Je zal dus niet tegen elkaar kunnen spelen als je platformen hebt van verschillende generaties. Daarnaast kunnen consolespelers in beide poules er voor kiezen om niet samen te spelen met PC-spelers, mochten ze dat niet eerlijk vinden.

Cross-progressie wordt ook aan het spel toegevoegd, wat betekent dat je de vooruitgang die je in het spel boekt kunt overplaatsen tussen diverse platformen. Battlefield 2042 wordt op 22 oktober verwacht voor de eerder genoemde platformen.