‘Battlefield 2042 Hub laat je geremasterde versies van klassieke maps spelen

Het lijkt erop dat we iets meer te weten zijn gekomen over de derde (en nog onbekende) modus van Battlefield 2042. Dit blijkt volgens een rapportage een Hub waarin spelers geremasterde versies van klassieke maps kunnen spelen.

Battlefield 2042 wordt op dit moment flink gehyped (ook door ondergetekende), want EA heeft zelfs de servers vergroot voor Battlefield 4 na de onthulling van 2042.

Ondanks al de beelden zijn fans voornamelijk erg nieuwsgierig naar de derde modus, die op de officiële website nog heel mysterieus wordt omschreven als “een liefdesbrief aan de Battlefield-fans”. Echter claimt Battlefield insider Tom Henderson meer over de modus te weten.

“Battlefield Hub gaat remasters bevatten van maps van oude Battlefield-titels”, zegt hij in een video. “Het worden [maps] op de Battlefield 2042-engine. De beweging en dat soort dingen zullen precies hetzelfde zijn, maar je speelt in wezen op een geremasterde kaart met verschillende wapens en voertuigen uit eerdere Battlefield-titels.”

Je kunt dus verwachten dat je de Battlefield 2042-gevechtservaring hebt, maar dan op maps uit de klassieke serie die voor de meeste maps tot 64 spelers kunnen bevatten, maar 128 op bepaalde locaties op nieuwe generatie-consoles. Volgens Henderson zal er geen klassensysteem zijn in deze modus en het wil de ‘leuke’ sandbox-spelmodus zijn.

“De Battlefield Hub wordt de ultieme sandbox-ervaring en wordt de “leuke” spelmodus. De reden dat [mijn bron] het als een leuke spelmodus heeft beschreven, is omdat ze zeggen dat dit niet per se een competitieve ervaring of een evenwichtige ervaring zal zijn. In plaats daarvan wordt dit de ultieme sandbox-ervaring wanneer spelers gewoon plezier kunnen hebben: een Battlefield 1-tank versus een Battlefield 3-tank.”

Het blijft natuurlijk altijd een gerucht, maar we willen wel erbij stellen dat Henderson wat Battlefield wel erg vaak aan het juiste end heeft. Op 22 juli zullen we het zeker weten dan gaat EA tijdens de Play-livestream de modus officieel onthullen!