Battlefield 2042 Hazard Zone lijkt geïnspireerd op Tarkov en Hunt: Showdown

Een dataminer heeft eens flink in de bestanden van de technische test van Battlefield 2042 gegraven en ontdekte wat details over de mysterieuze Hazard Zone modus.

DICE liet eerder dit jaar al weten dat Battlefield 2042 geen singleplayer modus zou krijgen, maar drie verschillende multiplayer modus. Daarvan is All-Out Warfare de modus die de meeste Battlefield-spelers wel kennen en lijkt Portal een geweldige modus voor de die hard-fans te zijn, maar Hazard Zone was tot vandaag nog een groot vraagteken.

Bekende dataminer Temporyal heeft namelijk flink door de bestanden van de technische test van de game zitten te spitten en ontdekte wat mogelijke details van de Hazard Zone modus.

Zoals sommige lekken lieten doorschemeren, lijkt Hazard Zone inspiratie te putten uit Escape from Tarkov en Hunt: Showdown, met aanhoudende uitrusting en het potentieel voor permadood en verlies van je gear. De modus heeft geen eigen map zoals eerder werd gedacht. In plaats daarvan vindt het plaats op aangepaste versies van de bestaande kaarten van het spel, of in ieder geval enkele ervan. Temporyal vond een Hazard Zone-variant van Orbital (de kaart die in de test gebruikt wordt) en het lijkt erop dat er dus meerdere maps beschikbaar zijn.

De PvEvP-modus plaatst spelers met een Little Bird-helikopter in het gevaarlijke gebied, waar ze de taak krijgen informatie te verzamelen van datadrives en gecrashte satellieten. Deze opzet werd zelfs gesuggereerd in de recente Exodus in-game korte film, die enkele elementen van het grotere conflict plaagde.

Over de hele map kom je AI-vijanden tegen op patrouille, en ze kunnen zelfs versterkingen oproepen. Net als in Tarkov zullen AI-bazen ook verschijnen als een van de grotere doelen in Hazard Zone.

Er zijn ook andere aandachtspunten in de kaarten, zoals munitievoorraad en uplinks, waarmee je je eigen versterkingen kunt inschakelen, zoals de robothond Ranger, een ATV en anderen. De dataminer vond bewijs van een respawn-proces, maar het is niet duidelijk hoe het in het grotere geheel past.

Dode spelers verliezen hun uitrusting, maar nogmaals, het is niet echt duidelijk of dat permanent verlies betekent of dat hun personage gewoon dood zal zijn. Er is een Loadout Insurance-upgrade die daartegen beschermt, volgens de datamine. Temporyal heeft 11 andere upgrades opgegraven, die startpantser / munitie, snellere genezing, extra opslagruimte voor intel, langere spotduur en meer toevoegen. Terwijl je speelt, verdien je Hazard Zone-valuta die waarschijnlijk wordt gebruikt om die voordelen te kopen en wapens en gadgets te upgraden.

Spelers verlaten de map op dezelfde manier als de Dark Zone van The Division, door een extractiehelikopter op aangewezen zones in te roepen. Je faalt voor de extractie als je de helikopter mist.

Het spreekt voor zich dat je dit alles met een korreltje zout moet nemen. Datamines geven niet altijd een nauwkeurig beeld van de werkelijkheid en de gevonden informatie kan verband houden met geannuleerde of geëvolueerde functies. Inderdaad, veel van Temporyal’s eigen ontdekkingen in Battlefield 5 zijn nooit in de game terechtgekomen, ondanks dat ze wel in de code verwerkt waren.

DICE zei dat Hazard Zone dichter bij de lancering van de game zal worden onthuld. Met de bèta die in september begint en de game diein oktober wordt gelanceerd, zal het niet lang meer duren voordat we er meer over te weten komen.

Battlefield 2042 komt uit op 22 oktober voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.