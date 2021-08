Battlefield 2042 Exodus short film komt volgende week

Battlefield 2042 krijgt volgende week een short film, waarin de gebeurtenissen worden getoond die de oorlog uit de game verklaren.

Over iets minder dan drie maanden kunnen spelers aan de slag met de gloednieuwe Battlefield. Om je alvast in de stemming te brengen van de setting van de game komt EA met een short film genaamd Exodus.

Deze zal op 12 augustus om 17:00 live gaan. Het feit dat deze nu al wordt geteased, lijkt een goed teken voor veel spektakel. Het is niet bekend hoe lang de film gaat duren, maar de teaser op het officiële kanaal van Battlefield toont wel wat van de natuurrampen die we in de film (en uiteindelijk de game) zullen zien.

Battlefield 2042 verschijnt op 22 oktober voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.