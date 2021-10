Battlefield 2042 digitale standaard versie bevat nu ook current-gen versie

Gamers die Battlefield 2042 op de last-gen console gaan halen, zullen niks extra’s neer hoeven te leggen als zij besluiten over te stappen naar de current-gen consoles.

Tot voor de aankondiging van DICE was het namelijk wel mogelijk maar moesten spelers de duurdere Gold Edition (€100) of Deluxe Edition (€120) aanschaffen om de cross-gen bundel te krijgen.

Dit betekent in feite dat spelers die van plan zijn een PS5 of Xbox Series X/S te kopen, zich op hun gemak moeten voelen om de standaardeditie in die winkelpuien te krijgen, aangezien het hen toegang geeft tot de game op beide generaties van hun consolefamilie naar keuze. Al je voortgang op consoles van de laatste generatie wordt overgedragen naar PS5 of Xbox Series X/S.

Het betekent ook dat alle drie de edities van de game, bij aankoop op PS5 en Xbox Series X/S, nu de cross-gen-bundel bevatten.

Dit is alleen beschikbaar voor de digitale standaardedities, maar het is niettemin een goede verandering, vooral gezien het gegarandeerde verschil van $ 10.

Hoewel de inhoud grotendeels hetzelfde is voor beide consolegeneraties, zullen consoles van de laatste generatie te maken krijgen met een aantal belangrijke beperkingen. Buiten de verwachte visuele en mogelijke framerate-compromissen, is het belangrijkste verschil dat PS4- en Xbox One-spelers beperkt zullen zijn tot 64 spelers per potje, die ze zullen spelen op kleinere versies van de kaarten van de game.

Last-gen spelers kunnen ook alleen cross-playen met vrienden van die generatie, terwijl PS5- en Xbox Series X/S-bezitters zich kunnen aansluiten bij pc-spelers.

De bèta van Battlefield 2042 is vanaf vandaag voor pre-order spelers beschikbaar en op vrijdag voor alle anderen op alle platforms. De volledige game komt op 19 november uit.