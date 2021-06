Battlefield 2042 krijgt geen Battle Royale, maar heeft wel Hazard Zone

DICE heeft tijdens een preview event laten weten dat er geen Battle Royale naar Battlefield 2042 komt en ook niet in ontwikkeling is.

Daarentegen heeft de ontwikkelaar wel laten weten dat een modus komt, genaamd Hazard Zone. Alhoewel de ontwikkelaar daar nog weinig informatie over vrijgaf, lijkt de naam wel iets wat weg zou kunnen hebben van een Battle Royale. Immers klinkt het als spelers ergens voor moeten uitkijken (Hazard).

Naast Hazard Zone en All-Out-Warfare is er nog een derde mysterieuze modus, die pas tijdens EA Play in juli zal worden onthuld.

DICE ontkent in ieder geval wel dat Hazard Zone een Battle Royale modus is. Sterker nog: studio general manager Oskar Gabrielson heeft laten weten dat er niet eens een dergelijke modus in ontwikkeling is.

Details over Hazard Zone worden geheim gehouden tot dichter bij de lancering van Battlefield 2042. DICE liet echter wel weten dat de modus Battlefield-spelers een geheel nieuwe ervaring zal bieden, een met een grote focus op goede teamplay. Nogmaals, dit klinkt als Battle Royale, wat dit des te intrigerender maakt.

Battlefield 2042 verschijnt op 22 oktober voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.