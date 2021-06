Battlefield 2042 alpha gaat in juli van start; bèta komt voor de lancering

DICE geeft de community genoeg mogelijkheden om Battlefield 2042 voor lancering te spelen en feedback erover te geven.

DICE heeft laten weten dat Battlefield 2042 voor het eerst speelbaar is in een gesloten alpha, wat overigens vrij standaard is voor deze serie. Deze zal in juli van start gaan.

Helaas kun je jezelf niet aanmelden voor de alpha, aangezien DICE uitnodigingen stuurt aan willekeurige spelers die de serie al tijden spelen. Dit systeem moet Battlefield-fans bekend voorkomen, aangezien de ontwikkelaar dat altijd al met alpha testen doet.

In tegenstelling tot die games zijn de alfa-omgevingen van Battlefield 2042 echter volledig verhult met grijze dozen, wat betekent dat je geen texturen op de kaart of de verschillende objecten zult zien. Als je daar cool mee bent, dan ga je waarschijnlijk genieten van de alpha. Het doel van deze test is om balans en technische prestaties op de proef te stellen, en je zult geen beeldmateriaal van je tijd ermee kunnen delen.

Daarnaast heeft DICE ook bevestigd dat er een beta komt voor Battlefield 2042. Deze zal voor de lancering plaatsvinden en gamers die de game pre-orderen, krijgen eerder toegang tot de bèta. Battlefield 2042 staat voor 22 oktober gepland en komt naar de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.