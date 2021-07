Battlefield 1 gratis op Amazon Prime Gaming; Battlefield V volgt snel

Amazon Prime Game gaf onlangs Battlefield 4 al gratis weg, maar ook Battlefield 1 en V komen binnenkort naar de service.

Vanaf vandaag tot 4 augustus kunnen Prime Gaming-leden een gratis pc-exemplaar van Battlefield 1 claimen, inwisselbaar op Origin. Vervolgens zal van 2 augustus tot 1 oktober Battlefield 5 gratis beschikbaar worden.

Je claimt de standaardeditie voor beide games. Dit betekent dat het geen DLC voor Battlefield 1 bevat, terwijl dit in het geval van Battlefield 5 minder van belang is, omdat al zijn zinvolle inhoud gratis beschikbaar is gesteld.

Voorafgaand aan de release van Battlefield 2042 is dit waarschijnlijk een goed moment om terug te keren naar deze oudere Battlefield-games. Als de gratis Battlefield 4 een indicatie is, zal dit waarschijnlijk veel spelers aantrekken, genoeg om de bevolking een paar weken nieuw leven in te blazen, hoewel we hopen dat de servers deze keer de belasting aan kunnen.

Ga naar de hoofdpagina van Prime Gaming om die games te claimen. Prime Gaming is inbegrepen in je Amazon Prime-abonnement en is ook beschikbaar als onderdeel van Prime Video in landen waar Prime niet beschikbaar is.