Battlecat is een Splinter Cell, The Division en Ghost Recon cross-over FPS van Ubisoft

We waren al bijna zeker dat we eens een jaar geen ‘leaks’ zouden krijgen voor de E3, maar toch was het afgelopen weekend al raak. Ubisoft lijkt namelijk bezig te zijn met een interessante cross-over game.

De game, die tot nu toe de naam Battlecat heeft, schijnt volgens een leaker een cross-over FPS te zijn met daarin Splinter Cell, The Division en Ghost Recon elementen. Twitteraar Zer0Bytes plaatste dit weekend een aantal screenshots waarin de onaangekondigde game getoond werd, maar Ubisoft heeft inmiddels ervoor gezorgd dat ze zijn verwijderd.

Diverse media schrijven over de cross-over game en zeggen dat deze naar zowel de pc als consoles zal komen. Wel wordt er rekening gehouden dat het hier om een werktitel gaat en dat deze nog wordt veranderd. Zo schrijft VG247 dat op de afbeeldingen diverse personages uit verschillende Ubisoft franchises te zien was. Zo waren Splinter Cell’s Echelon, Breakpoint’s Wolves, en Cleaners en Outcasts uit The Division’s Cleaners en Outcasts getoond.

Hoe deze personages bij elkaar komen is nog niet duidelijk, maar blijkbaar heeft elk personage unieke vaardigheden en class perks. Zo heeft Wolves extra armor, Echelon een stealth radar en kunnen Outcasts voorkomen dat hun teamgenoten doodgaan.

Voor Battlecat zijn tot nu toe twee multiplayer modi ontdekt, namelijk Escort en Ringleader. In eerstgenoemde zal één team een pakketje af moeten leveren en het andere team moeten voorkomen dat deze aankomt en de andere moeten spelers ringen verzamelen van neergeschoten spelers.

Het heeft in ieder geval wel alle schijn van dat deze game, net als The Division Heartland games zijn die free-to-play gaan worden. Immers liet de uitgever eerder al weten de focus niet zo zeer meer op AAA-games te zullen leggen.