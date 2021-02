Battleborn definitief niet langer speelbaar

Gearbox Software’s release Battleborn is vanaf vorig weekend definitief niet meer speelbaar. Op dat moment zijn namelijk de servers voor de online shooter gedeactiveerd.

Een verrassing was dit niet. Uitgever 2K Games kondigde twee jaar geleden al aan dat het spel in 2021 offline gehaald zou worden. Naast het deactiveren van de servers is het spel ook niet meer verkrijgbaar in de digitale winkels.

Battleborn kwam in 2016 uit maar werd al snel overschaduwd door Overwatch, een spel dat in dezelfde periode uit kwam. In 2017 werd de game free-to-play, waarna het ook haar laatste update ontving.