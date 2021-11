Battle Pass Halo Infinite kost een tientje en is te allen tijden in te wisselen

343 Industries heeft wat meer informatie over de Battle Pass van Halo Infinite vrijgegeven, waaronder de prijs en wat spelers kunnen verwachten.

Alhoewel er eerder al wat informatie over de Battle Pass van Halo Infinite werd gedeeld en we onder andere weten dat deze nooit beëindigen en de eerste bij de lancering van de game zal verschijnen, heeft 343 Industries nu ook laten weten wat we er voor moeten betalen.

In een gesprek met IGN heeft de ontwikkelaar laten weten dat de pass een tientje zal kosten en geen lootboxen zal bevatten, zodat spelers altijd weten wat ze kunnen verwachten. Daarnaast herhaalt men dat deze Battle Pass nooit wordt beëindigd, maar dat je hem wel maar één actief kunt hebben. Echter kun je wel te allen tijden zelf bepalen welke Battle Pass je actief wil hebben.

Elk kwartdeel van de Battle Pass zal een ‘Legendary cosmetic’ bevatten en deze zijn of gerelateerd aan de ‘canon’ van de game of een customization-voorwerp met speciale attributen of effecten. De eerste Battle Pass zal gebaseerd zijn op Halo Reach en de naam ‘Heroes of Reach’ krijgen. Daarin zal een armor zitten met customization-opties uit Halo Reach. Verwacht overigens in geen enkel van de Battle Pass “onkarakteristieke emotes”, zoals je die wellicht uit andere games kent die dit wel via een Battle Pass brengen.

Spelers kunnen ook customization-opties ontgrendelen door de singleplayer te spelen of de wekelijkse uitdagingen te voltooien. Daarnaast zullen ook diverse events voor meer opties moeten zorgen en deze zullen hun eigen gratis pass bevatten. Deze pass zal tijdelijk verkrijgbaar zijn en diverse beloningen met zich meebrengen. Het klinkt in ieder geval heel erg op wat Warzone wel eens doet met hun tijdelijke events.

Hoe het werkt, is dat je voor elk evenement een speciale afspeellijst en een nieuwe beloningstrack krijgt. Dat is twee weken voor een evenement en een week voor de Fracture, maar de Fracture komt elke maand terug en slaat je voortgang op. 343 zei dat het de voortgang via evenementen zal volgen en mogelijk zelfs meer testvluchten zal doen om te zien waar spelers op reageren wat betreft beloningen en progressie.

Over het Fracture-evenement gesproken, dit terugkerende evenement is waar de meer unieke cosmetica in het spel zal komen, zoals het Yoroi samurai-pantser. Dit evenement stelt de speler in multiplayer in staat om er minder traditioneel uit te zien en een beetje plezier te hebben, omdat ze niet echt als Master Chief spelen. Dat gezegd hebbende, het pantser zal nog steeds een beetje logisch aanvoelen voor het Halo-universum, dus verwacht geen extreem gekke outfits.

Volgens 343 is het Battle Pass systeem “slechts een klein deel van het totale ecosysteem voor een seizoen”, en het plan is om de structuur van een Battle Pass te nemen en deze te combineren met de evenementstructuur. Het doel is dat spelers zich beloond voelen elke keer dat ze deelnemen aan een activiteit en dat de Battle Pass ‘boven dat alles’ staat.