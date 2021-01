Battle.net krijgt een make-over

De launcher van Blizzard, Battle.net, heeft sinds de release van de allereerste Diablo al geen grote, visuele update mer gehad. Dat is sinds 1996, voor degene die het niet wisten. Wat ons betreft is het dan inderdaad tijd voor een aantal mooie verbeteringen.

In de huidige versie van de Battle.net-launcher zien we een kolom met alle game icoontjes aan de linkerzijde. De geselecteerde game toont vervolgens een vrij onoverzichtelijk pagina met wat nieuwstegels, waar je er met een goede monitor twee van kan zien. Zo zijn de verschillende games nu bovenin te vinden. Een aantal nieuws-items van de geselecteerde game komen op grotere tegels in beeld, ten opzichte van de relatief onhandige side-scroll tegels die we eerder zagen.

Ook is het sociale paneel verbeterd. Je vrienden en contacten zijn nu in een handige lijst zichtbaar aan de rechterzijde. Het is dus niet meer óf per game te zien, óf je vriendenlijst als los scherm. Naar mijn idee veel handiger! Blizzard heeft ook de toegankelijkheid verbeterd. Je kunt nu het grootste gedeelte met je toetsenbord bedienen, is de screen reader optie verbeterd (voor slechtziende) en is het kleur contrast verbeterd.

We moeten hier alleen nog wel even wachten op de update; Noord-Amerika is als eerste aan de beurt. Ze gaan daar kijken of alles stabiel loopt en zodra dat allemaal goed gaat, krijgen andere regio’s ook de nieuwste versie. Check hieronder de nieuwe lay-out en laat ons natuurlijk even wat jullie er van vinden!