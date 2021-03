Batman Arkham Knight krijgt mogelijk een upgrade op Xbox

Microsoft heeft in een Xbox Wire artikel aangegeven dat de Microsoft Store op Xbox een update krijgt. Hier hebben zij een aantal foto’s geplaatst, maar wat opvalt is de allereerste foto die lezers te zien krijgen. Op de foto zien lezers Batman Arkham Knight met een Xbox Series X|S symbool.



Het is nog onzeker of Batman Arkham Knight een upgrade krijgt voor Xbox Series X en Series S. Microsoft, Warner Bros Interactive Entertainment en Rocksteady hebben nog niks gezegd over een next-gen upgrade. Het zou niet heel raar zijn als Batman Arkham Knight een next-gen upgrade zal krijgen vanwege de komende games in de DC Universe. We hebben het natuurlijk over Gotham Knights en Suicide Squad: Kill the Justice League.

Het zou een manier kunnen zijn voor Warner Bros Interactive Entertainment om interesse op te wekken voor de games. Gotham Knights hoort dit jaar uit te komen en wordt ontwikkeld door Warner Bros Montréal (Batman Arkham Origins). Suicide Squad: Kill the Justice League komt volgend jaar uit en wordt ontwikkeld door Rocksteady. Een update van Batman Arkham Knight zou wat voordelen met zich mee kunnen brengen, bijvoorbeeld een grafische upgrade voor meer detail en effecten, maar ook een frame rate van 60.

Batman Arkham Knight kwam uit in 2015 op PlayStation 4, Xbox One en PC. Het laatste deel van Rocksteady’s trilogie werd erg verdeeld door de fans ontvangen vanwege het verhaal, de manier waarop de Batmobile werd gebruikt en een slechte PC port. Ondanks de negatieve elementen zijn fans het er over eens dat de game grafisch sterk is en de beste combat elementen uit de hele reeks heeft. Sinds Arkham Knight de laatste game was uit Rocksteady’s trilogie hebben wij geen nieuwe Batman game gekregen.