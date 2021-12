Banjo Kazooie vanaf januari te spelen op de Switch

Het is al even bekend, maar toch. Banjo Kazooie komt eindelijk weer eens naar een Nintendo console, tenminste als je er wat extra’s voor hebt betaald.

Alleen met Expansion Pack

Eén van de allerleukste games op de Nintendo 64 komt via Nintendo Switch Online weer op een makkelijke manier beschikbaar voor Nintendo gamers. Op Xbox zijn alle Banjo’s ook te spelen, inclusief de minder geslaagde vervolgen. Echter is Banjo Kazooie toch voor veel Nintendo 64 gamers onlosmakelijk met Nintendo verbonden. Na de overname van Rare door Microsoft waren Banjo Kazooie games alleen beschikbaar op het netwerk van Microsoft. We zien gelukkig steeds meer samenwerking tussen Nintendo en Microsoft, bijvoorbeeld in Super Smash Bros Ultimate. Daar is Banjo Kazooie tegenwoordig te gebruiken als vechter.

Vanaf januari (precieze datum nog niet bekend) zal het origineel beschikbaar komen voor Switch gamers die de uitbreiding hebben gekocht van het online abonnement. Het gaat dus niet om een verbeterde versie. De muziek alleen al is genoeg reden om deze game eens uit te proberen. Wat heeft de game toch een geweldige soundtrack!

Alle Nintendo 64 games die zijn of worden toegevoegd aan de Online bibliotheek, komen zonder grafische aanpassingen.