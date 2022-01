Banjo-Kazooie vanaf morgen te spelen op de Nintendo Switch

Het lijkt erop dat na een lange periode van afwezigheid, Banjo-Kazooie weer te spelen is op een console van Nintendo.

De OG is terug op de Nintendo!

Nintendo heeft goed nieuws voor fans van Banjo-Kazooie. De originele Banjo-Kazooie zal morgen op de Nintendo Switch verschijnen. Het spel wordt onderdeel van het Nintendo 64 expansion pack-abonnement. Voor een jaarlijks bedrag van €39,99 per jaar kunnen spelers zich abonneren op de Expansion Pack, zodat ze Nintendo 64- en Sega Genesis spellen kunnen spelen. In de vorige maand werd Paper Mario toegevoegd, waarop het lijkt alsof Nintendo van plan is om elke maand één game toe te voegen aan de collectie. Wat de volgende game wordt, is nog niet bekend.

Wat is Banjo-Kazooie?

Voor de jongere spelers die Banjo-Kazooie nog niet kennen: een kleine introductie. Banjo-Kazooie is een 3D-platform spel dat in 1998 werd uitgebracht op de Nintendo 64. Je gaat het avontuur aan als Banjo de beer, met Kazooie de vogel in jouw rugzak. Het spel staat vooral bekend om de leuke humor, mooie wereld en alle geheimen die je kan vinden. Het spel is uitgebracht door ontwikkelaar Rare in hun gouden tijdperk, toen het leek alsof ze niks verkeerd konden doen. Banjo-Kazooie won prijzen zoals het beste actiespel van het jaar en de prijs voor ‘outstanding graphics/design’. Het spel verkocht meer dan 2 miljoen stuks wereldwijd, wat toentertijd een behoorlijk aantal was.

Dood spoor

Helaas zijn de beer en de vogel op een dood spoor te zijn beland. De laatste keer dat er een Banjo-Kazooie game uit kwam op een Nintendo console was in 2003, met Grunty’s Revenge op de Game Boy Advance. In bijna twintig jaar zijn het duo alleen verschenen in de Xbox-titel Nuts ‘n Bolts en Super Smash Brothers Ultimate. De vraag is of Rare ooit nog een nieuw deel zal uitbrengen.

Rare

Rare was razend populair in de periode dat het spellen uitbracht op de Nintendo 64. Spellen als Perfect Dark, Golden Eye, Banjo-Kazooie, Donkey Kong en Conkers Bad Fur Day worden gezien als legendarische titels uit deze tijd. In 2002 werd de ontwikkelaar echter opgekocht door Microsoft voor 375 miljoen, waarna ze nooit meer de oude zijn geworden. In 2018 hebben ze echter weer succes gevonden door Sea of Thieves uit te brengen, een multiplayer piratenspel die met elke update steeds beter lijkt te worden. Hoewel de game bij release erg mager was, werd vorig jaar nog bekendgemaakt dat het spel door meer dan 25 miljoen spelers was gespeeld.