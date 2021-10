Bandai Namco verandert haar logo

Bandai Namco heeft laten weten dat zij een nieuwe missie en visie hebben voor het bedrijf. Dat betekent ook dat zij haar logo willen veranderen.



Velen herkennen het logo van Bandai Namco. Het gele, rode en oranje logo kan je bijna iconisch noemen. Alhoewel Bandai Namco heeft besloten het logo te veranderen. Dat komt vanwege de nieuwe missie en visie van de uitgever.

Bandai Namco heeft laten weten dat zij bestaan om plezier, dromen en inspiratie te delen met mensen over de hele wereld. De uitgever streeft naar een mooiere toekomst voor iedereen. Dat willen zij doen door mensen met vermaak en unieke ervaringen bij elkaar te brengen. Zij willen daarom ook dat het logo dat representeert.

Het oude logo is gemaakt om de samenvoeging van Bandai en Namco te representeren. Het nieuwe logo is gemaakt om het nieuwe doel van Bandai Namco te laten zien. Zo hebben zij een vrij minimalistisch logo gemaakt. Het nieuwe logo is gemaakt in de stijl van een speech bubble. De stijl wordt “Fukidashi” genoemd in het Japans; Bandai Namco legt het als volgt uit.

“The new logo’s speech bubble motif, “Fukidashi” in Japanese, expresses the potential of the brand to connect with people around the world and inspire them with amazing ideas. The speech bubble also represents Japan’s

manga culture that has become so popular everywhere.”

aldus Bandai Namco.

Het logo wordt in april 2022 ingezet door Bandai Namco.