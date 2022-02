Bandai Namco toont nieuwe Elden Ring-trailer

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer van Elden Ring gepubliceerd waarin te zien is wat er allemaal te beleven valt.

De trailer laat onder andere de wereld en haar monsters zien en onthult meer over de achtergrond van het hoofdpersonage. Ook worden de verschillend klassen en vaardigheden getoond en getoond hoe craften werkt.

Er is overigens nog veel meer te zien in de trailer. Die bekijk je hieronder. Elden Ring verschijnt op 25 februari voor pc, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One en Xbox Series X- en S.