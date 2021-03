Bandai Namco Next handelsmerk vastgelegd; mogelijk een Direct-achtige show?!

Bandai Namco heeft het handelsmerk Bandai Namco Next vastgelegd en dit kan weleens een Nintendo Direct-achtige show zijn van de Elden Ring-uitgever.

De uitgever legde de handelsmerk (die overigens weer verwijderd is) vast bij het European Union Intellectual Property Office. Dit lijkt dus een teaser te zijn voor een nieuwe show van de uitgever van games als Tekken, Elden Ring en de Tales of-games.

De handelsmerk werd op 29 december vastgelegd en werd eind januari goedgekeurd. Bandai Namco zorgde voor de gedekte producten en diensten met betrekking tot het indienen van handelsmerken, waaronder pretparken, esports-wedstrijden, films, speelgoed, computernetwerken, online publicaties, geanimeerde speelfilms en games.

De beschrijving van het evenement vermeldt niet specifiek een uitzending gericht op toekomstige games, maar de benaming en het feit dat die uitgevers momenteel hebben veel over hebben voor hun eigen shows, doen ons denken dat dit een soort showcase zal zijn.

Tot op heden heeft Bandai Namco geen aankondigingen gedaan over online presentaties en het bedrijf heeft de naam ook niet eerder voor iets gebruikt. Maar de uitgever heeft een aantal games in de maak waar spelers meer over willen horen – niet meer dan Elden Ring zelf (vooral door de geruchten over het mogelijk uitstellen van de game).

Bandai Namco lanceert ook Guilty Gear Strive in april en fans verwachten dit jaar ook iets over Digimon Survive te horen (het werd onlangs in 2021 gepusht).

We zullen nog even moeten afwachten op een reactie van de uitgever, die op dit moment geen commentaar heeft gegeven. Persoonlijk hoop ik dat ze een zelfde show houden als Sony dat vorige week deed en niet te veel games in een korte show willen proppen!