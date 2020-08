Baldurs Gate 3 komt niet in augustus

Langzaamaan werden we al een beetje enthousiast om met Baldurs Gate 3 aan de slag te gaan. Jammer genoeg lijkt Larian Studios toch nog niet ver genoeg te zijn, waardoor de early access wordt uitgesteld.

Aankomende augustus zou Baldurs Gate 3 in early access gaan, wat inhoud dat spelers een vroege van de game mogen spelen. Veel games komen op deze manier uit zodat ontwikkelaars samen met de community de game schoonpoetst. Larian Studios laat echter weten dat via en tweet dat we toch iets langer nog moeten wachten.

Daartegenover staat wel dat we op 18 augustus, de oorspronkelijke release datum van de early access, een panel krijgen waarbij de releasedate wordt aangekondigd! Toch een beetje goed nieuws. Tevens wordt er ingezoomd op de content. Wij kijken er naar uit en zullen ter zijner tijd een bericht posten met de stream!

Good news and bad news. BG3 won’t hit August, but it’s just around the corner. We’ll be announcing the release date, as well as big news on the Panel From Hell alongside @geoffkeighley, @LarAtLarian and the Larian crew. Tune in Aug 18th. https://t.co/mz5Nsx5YaR pic.twitter.com/cyUPwztb6p

