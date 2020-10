Baldur’s Gate 3 is vanaf 19:00 speelbaar

Vanaf 19:00 vanavond kan Baldur’s Gate 3 eindelijk gedownload en gespeeld worden. De game zal vanavond in Early Access ontgrendeld worden op Steam, GoG en Google Stadia.

Ontwikkelaar Larian Studios maakte het nieuws bekend op Twitter. De Early Acces-versie van de game is momenteel niet te pre-loaden, dus spelers kunnen echt pas vanaf 19:00 hun download starten en met de game aan de slag. Naast Windows-gebruikers zullen ook spelers op MacOS los kunnen met de game. Baldur’s Gate 3 zou eigenlijk al op 30 september uitkomen. De Belgische ontwikkelaar had echter nog wat tijd nodig, voordat de game klaar zou zijn voor Early Access. Omdat het dus niet om een volledige versie gaat, zullen er ongetwijfeld nog bugs en glitches aanwezig zijn in de game.