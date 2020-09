Baldurs Gate 3 is uitgesteld

Larian Studios laat weten dat Baldurs Gate 3, die op 30 september in Early Access zou gaan, is uitgesteld. Wees echter gerust, het is maar van korte duur.

Een volledige week later, op 6 oktober, gaat de game alsnog in Early Access op Steam. Het valt dus gelukkig allemaal wel mee. Larian Studios geeft aan dat ze nog net wat meer tijd nog hebben om de boel gereed te krijgen. In hoeverre iets ‘gereed’ te noemen is voor een Early Access is natuurlijk relatief:

Our guiding principle for early access is that it’s fine for there to be smaller bugs or a few things that are lacking polish, but it needs to offer a fun gameplay experience with as few crashes as possible.

Ook kan de studio wel een geintje maken; ze hebben zichzelf op Twitter omgedoopt tot Baldurs Late. Daarnaast ook een update voor de game; veel informatie met betrekking tot kameraadschap en romantiek in Baldurs Gate 3. Deze update kun je hier terugvinden.