Baldo: The Guardian Owls krijgt releasedatum

De vrolijke game die wat weg heeft van een mix tussen The Legend of Zelda en een Studio Ghibli-productie heeft een verse gameplaytrailer gekregen. Nog beter zelfs, ook wordt vermeld wanneer uitkomt!

Gelukkig nog (voor velen) net in de vakantie: op 27 augustus mogen we met Baldo: The Guardian Owls aan de slag op de Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, PC en via Apple Arcade.

In Baldo: The Guardian Owls ga je op avontuur door grote, open werelden en spannende kerkers. Je vecht met vreemde monsters en ontmoet de meeste bijzondere personages. Dit allemaal in een prachtig Studio Ghibli-achtig jasje. Check hieronder de gameplay trailer om alvast kennis te maken met de wondere wereld van Baldo. Eerder dit jaar kregen we ook al een berg aan gameplay voorgeschoteld, vergeet vooral niet om ook die te checken!