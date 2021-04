Backwards compatibility wordt beschikbaar op Xbox Cloud Gaming

Het schijnt dat Microsoft nog niet klaar is met backwards compatibility. Nu introduceren zij ook backwards compatibility via Xbox Cloud Gaming.



Op Xbox Wire laat Microsoft weten dat zij backwards compatibility gaan testen op mobiele apparaten. Mensen met een Xbox Game Pass Ultimate account en Android toestellen kunnen hier gebruik van maken. Op dit moment kan je 16 originele Xbox en Xbox 360 games spelen, volgens Microsoft zullen er binnenkort meer games beschikbaar zijn. Dit zijn een aantal games die je op dit moment kan spelen:

– Banjo-Kazooie

– Fable II

– Fallout: New Vegas

– Gears of War 2

– Elder Scrolls IV: Oblivion

Op de Xbox Wire blog kan je de hele lijst van games zien. Op dit moment is backwards compatibility op Xbox Cloud Gaming nog in b├Ęta. Microsoft begon met hun backwards compatibility programma in 2015. De meeste games binnen het programma komen van de Xbox 360 generatie; een aantal games van de originele Xbox zijn ook beschikbaar. Het doel dat Microsoft heeft, is om games van verschillende generaties beschikbaar te maken ondanks het platform.