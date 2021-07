Back 4 Blood open beta details bekendgemaakt

Er is een nieuwe trailer van Back 4 Blood vrijgegeven waarin we te zien krijgen wat ons in de open beta staat te wachten.

Het nieuwste aspect van de open bèta van Back 4 Blood is de PvP-modus, genaamd “Swarm”, waarin twee squadrons van vier tegenover elkaar worden geplaatst in een best-of-three-serie die wisselt tussen de geïnfecteerde Ridden en de menselijke Cleaners. De bèta bevat twee maps voor deze modus en toont zes verschillende Ridden-varianten: de Bruiser, Retch, Hocker, Exploder, Crusher en Stinger.

Hoewel de Swarm-modus het middelpunt is van nieuwe content in de open bèta, zal deze ook pronken met nieuwe campagne-inhoud, een nieuwe Cleaner om als te spelen, twee coöp-maps en de gemeenschappelijke hub van Fort Hope. Het lijkt erop dat de bèta tot op zekere hoogte bijna elk aspect van de uiteindelijke game zal raken.

Back 4 Blood is een soort thuiskomst voor Turtle Rock Studios, omdat het een terugkeer is naar het speltype dat hen op de kaart zette met Left 4 Dead. De op squadrons gebaseerde competitieve campagnes vertegenwoordigen enkele van de beste multiplayer-ervaringen toen de games werden uitgebracht, dus als ze een spirituele opvolger proberen te zien, zijn mensen begrijpelijkerwijs enthousiast.

De open bèta is op 5 augustus beschikbaar voor Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 en pc voor mensen die de game hebben gereserveerd en duurt tot 9 augustus. stap in de open bèta via de Back 4 Blood-website wanneer deze van 12 tot 16 augustus doorgaat. De bèta ondersteunt cross-play en cross-gen. De volledige game komt op 12 oktober uit voor Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 en pc.