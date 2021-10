Back 4 Blood launchtrailer vrijgegeven

Warner Bros en Turtle Rock Studios hebben de launchtrailer van Back 4 Blood vrijgegeven, dat vanaf vandaag verkrijgbaar is.

Back 4 Blood is ontwikkeld door Turtle Rock Studios, de bekroonde ontwikkelaars van de populaire Left 4 Dead-franchise. Het spel combineert een dynamische coöp-campagne met bloedstollende gameplay en een vrijwel eindeloze herspeelbaarheid voor maximaal vier spelers online. Verder biedt het spel een unieke kijk op competitieve teamstrategie via de PvP-modus (speler-tegen-speler) ‘Swarm’. De Back 4 Blood-campagne vindt plaats na een catastrofale uitbraak waarbij het gros van de mensheid is vermoord of geïnfecteerd door een parasitaire Devil Worm. Spelers kunnen de rol aannemen van apocalyps-veteranen, de Cleaners, een groep fanatieke zombiejagers, terwijl ze de geïnfecteerde verschrikkingen, de Ridden, bestrijden in een poging om de wereld te heroveren.



“We zijn erg enthousiast over de lancering van Back 4 Blood en onze samenwerking met het ervaren team van Turtle Rock Studios om spelers een nieuwe en spannende ervaring te kunnen bieden in het coöperatieve zombie-shootergenre,” aldus David Haddad, voorzitter van Warner Bros. Games. “Back 4 Blood biedt spelers een snelle gameplay vol actie met verschillende competitieve gevechten, waarvan ze ongetwijfeld enorm zullen genieten.”



“Back 4 Blood is het resultaat van al het harde werk van het voltallige team van Turtle Rock Studios om een gloednieuwe, eersteklas zombie-shooter te kunnen bieden,” aldus Chris Ashton, medeoprichter en ontwerpdirecteur van Turtle Rock Studios. “Dit is het spel dat we voor ogen hadden voor onze enthousiaste en toegewijde community, en we zijn er trots op dat onze fans er straks plezier aan kunnen beleven.”

Back 4 Blood heeft een uiteenlopende cast van acht speelbare personages die samen het Ridden-uitroeiteam (de ‘Cleaners’) vormen: Holly, Walker, Doc, Karlee, Jim, Hoffman, Evangelo en Mom. Elke Cleaner heeft unieke voordelen en secundaire wapens in het spel als aanvulling op hun verschillende persoonlijkheden. Ze vechten tegen talloze Ridden-varianten: van torenhoge Tallboys, beestachtige Breakers en groteske Ogres tot krijsende Snitches, hongerige Hags en nog veel meer.

Back 4 Blood maakt gebruik van het innovatieve kaartsysteem, een nieuwe ‘rogue-lite’-functie die bij elk spel een nieuwe ervaring biedt. Spelers kunnen eenvoudig gebruikmaken van de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van het kaartsysteem om een persoonlijk kaartspel samen te stellen en het op te nemen tegen de adaptieve A.I., genaamd de Game Director, die achter de schermen de acties bijhoudt en reageert door obstakels toe te voegen zoals speciale Ridden-mutaties via modificatiekaarten in het kaartsysteem, de zogenaamde corruptiekaarten. Spelers kunnen de gameplay aanpassen met specifieke kaarten als strategie tegen de Game Director, van het versterken van uitrusting tot het herladen van wapens, terwijl ze in gevecht gaan met horden vijanden.

De Swarm-modus in Back 4 Blood voorziet de coöperatieve campagne-elementen in het spel van meer hartverscheurende actie en geeft een nieuwe wending aan de PvP-gameplay. Twee teams van vier nemen het tegen elkaar op in een reeks rondes waarvan de beste uit drie wint, terwijl teams afwisselend spelen als de Cleaners en de Ridden. Punten worden toegewezen op basis van hoelang de Cleaners in leven kunnen blijven en aanvallen van de Ridden kunnen verdragen. Het team dat de langste tijd neerzet als de Cleaners wint de wedstrijd. Vanuit het Ridden-perspectief kunnen spelers kiezen uit negen types. Elk type Ridden heeft unieke eigenschappen die geüpgraded kunnen worden met verbeteringen, zogenaamde mutaties, die gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden om het team te helpen en de bovenhand te krijgen in de loop van de wedstrijd.