Back 4 Blood krijgt singleplayer en offline progressie volgende maand

Turtle Rock Studios heeft voor de komende tijd nog veel content voor Back 4 Blood in petto.

De ontwikkelaar heeft namelijk een roadmap vrijgegeven, waarin men te kennen geeft wat men zo allemaal in de planning heeft. Het eerste wat het bedrijf gaat doen, is in deze maand met diverse oplossing voor diverse bugs te komen, met daarbij ook een aantal ‘quality of life improvements’, waarover men binnenkort meer info zal vrijgeven.

Voor december staat er een grote content update (en ook wat updates voor de game zelf) gepland. Zo komt er een nieuwe oefengebied, seizoen evenementen, de introductie van een singleplayer offline modus met progressie voor het verhaal, een nieuw soort kaart en ook nieuwe kaarten van de al bestaande soorten.

Volgend jaar komt nog meer aan: we krijgen een nieuwe moeilijkheidsgraad, meer spelerskaarten, meer corruptiekaarten, nog een co-op modus, een update voor melee wapens en nog meer algemene updates die de game gewoon veel leuker moeten maken om te spelen.

Dit alles, en alles wat in 2021 aankomt, is volledig gratis voor iedereen die de game bezit (of bijvoorbeeld via Xbox Game Pass speelt).

Als je de Back 4 Blood Annual Pass hebt gekocht, kun je Tunnels of Terror ook spelen wanneer deze ergens in 2022 uitkomt. Deze nieuwe uitbreiding brengt je nieuwe Cleaners and Ridden , een nieuw activiteitstype, nieuwe kaarten, exclusieve kaarten die je alleen kunt gebruiken als je de uitbreiding hebt, en ook nieuwe wapens.