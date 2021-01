Back 4 Blood krijgt een PvP-modus

Turtle Rock Studios heeft een nieuwe video van Back 4 Blood vrijgegeven, waarin men de komst van een PvP-modus bevestigd.

In de video legt de ontwikkelaar uit dat de speelbare personages immuun zijn voor de parasiet die de zombie-uitbraak veroorzaakt. Verder gaat de ontwikkelaar nog in op hoe belangrijk het is om als team samen te werken en bevestigt dus ook de komst van de PvP-modus. Zo zien we de speelbare Ridden, een soort zombie met een eigen twist.

Back 4 Blood werd tijdens de Game Awards aangekondigd en daar werd ook de eerste gameplay van de game getoond. De game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series-consoles en komt op 22 juni in de winkels te liggen.