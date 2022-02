Babylon’s Fall krijgt volgende week een gratis demo op PlayStation-consoles

Square Enix maakte tijdens een livestream bekend dat PlayStation-bezitters vanaf 25 februari 2022 een gratis speelbare demo van Babylon’s Fall kunnen downloaden.

De demo biedt PlayStation 5- en 4-spelers toegang tot de beginsectie van de game, waar spelers zowel solo als via cross-play co-op met vier spelers tegelijk van kunnen genieten. Alle behaalde vorderingen en achievements zijn na de officiële lancering op 3 maart overzetbaar naar de volledige versie op PlayStation-platformen. Wie de Digital Deluxe Edition van Babylon’s Fall pre-ordert krijgt op 28 februari vroegtijdige toegang tot de volledige game. Daarnaast kondigt Square Enix aan dat alle spelers van BABYLON’S FALL tijdens Season 1 de Premium Battle Pass gratis krijgen.

De demo is net als de volledige game ontwikkeld door de beroemde actie-specialisten van PlatinumGames Inc., en levert uren aan verhalende content en eindeloze multiplayer-actie, zodat spelers al een flink eind kunnen vorderen met het versterken van hun Sentinel. Tijdens de eerste fases van de game kunnen spelers kennismaken met de immense kracht die een Sentinel op het slagveld kan gebruiken – maar ook met de last en ongewenste verantwoordelijkheid die ze dragen voor het redden van de stad rondom de Tower. Al snel wordt duidelijk dat alleen de inspanningen en opofferingen van een Sentinel de geheimen en schatten van de Tower kunnen onthullen.

De game biedt een epische wereld vol vloeiende co-op-gevechten, krachtige wapens en uniek vormgegeven omgevingen, waar spelers solo of met teams van maximaal vier* van kunnen genieten. Na de lancering zal er zonder extra kosten extra content komen in de vorm van nieuwe game modi, doorlopende verhaalcontent en extra wapentypes. Babylon’s Fall verschijnt op 3 maart 2022 wereldwijd voor PlayStation®5 (PS5™), PlayStation® 4 en pc.