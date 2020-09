Awesome Games Done Quick 2021 vindt online plaats

Awesome Games Done Quick is volgend jaar opnieuw online te volgen. Het coronavirus zorgt er wederom voor dat het event niet in fysieke vorm plaats kan vinden.

De organisatie van het event maakte het nieuws bekend op Twitter. Er werd ook vermeld dat Awesome Games Done Quick 2021 zoals altijd van 3 tot en met 10 januari 2021 wordt georganiseerd. Het is voor het eerst dat het speedrun-event compleet online wordt gestreamd. Voorheen werd een compleet hotel afgehuurd om gedurende één week tijd de meest iconische games te speedrunnen voor het goede doel. Speedrunners van over de hele wereld kwamen samen om games zo snel mogelijk uit te spelen. Summer Games Done Quick, de zomervariant van het event, werd in augustus al compleet online gehouden.